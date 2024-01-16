Столичных школьников перевели на дистанционное обучение

В Управлении образования Астаны сообщили, что учащихся первой смены школ и студентов 1-2-х курсов колледжей перевели на дистанционное обучение, передает Zakon.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 16 января 2024 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении управления.

В Костанайской области на онлайн-формат обучения переведены учащиеся первой смены 0-9-х классов школ Аулиекольского района, 0-8 классов школ Житикаринского района, 0-4 классов школ Костаная и Рудного. Также заниматься из дома будут школьники из Лисаковска, обучающиеся с первой смены в 1-4 классах.

Позже стало известно, что в Абайской области из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся І смены переведены на дистанционный формат обучения.

1-11 классы 3 школ, 1-9 классы 2 школ Кокпектинского района

1-11 классы 16 школ Аксуатского района

1-4 классы 8 школ, 1-9 классы 3 школ, 1-11 классы 3 школ Жарминского района

1-11 классы 26 школ Бородулихинского района

1-11 классы 8 школ, 1-4 классы 2 школ Бескарагайского района

Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.

Ранее синоптики сообщили о неблагоприятных метеоусловиях в нескольких городах РК, в том числе в Астане.