Kia Motors организует производство в Казахстане

Компания Allur Motor Qazaqstan, входящая в состав Группы компаний Аллюр, объявляет о получении статуса официального дистрибьютора Kia Motors на территории Республики Казахстан, позволяющем начать с 2021 года продажу и обслуживание автомобилей KIA.

Allur Motor Qazaqstan планирует создать сеть из 18 дилерских центров KIA по всему Казахстану. Восемь из них откроются до марта этого года в городах Нур-Султан, Алматы, Атырау, Актау, Костанай и Шымкент. Еще десять будут открыты до конца 2021 года. В настоящее время проводится подготовка дилерских предприятий в соответствии со стандартами Kia Motors.

Allur Motor Qazaqstan предложит клиентам широкий модельный ряд KIA, включая главные новики 2020 года: кроссоверы Sorento и Seltos, седан бизнес-класса K5, обновленные Rio и Rio X. А также кроссоверы Soul и Sportage, компактный городской автомобиль Picanto и седан Cerato. Впоследствии к ним присоединятся обновленный фастбек Stinger и седан K900.

Все автомобили KIA для рынка РК будут производится на предприятии "СарыаркаАвтоПром" в Костанае и иметь уникальную для рынка гарантию производителя – 5 лет или 150 000 км пробега.

Дистрибьютор Allur Motor Qazaqstan будет исполнять гарантийные обязательства перед казахстанскими владельцами автомобилей Kia.