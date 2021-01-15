ГСМ на 33 млн тенге украли в Нур-Султане

Руководитель одного из предприятий столицы нанес ущерб государству в виде не поставленных ГСМ на сумму более 33 млн тенге, сообщает zakon.kz.

В г. Нур-Султан руководитель одного из предприятий совершил хищение бюджетных средств путем участия в государственных закупках. Данный факт выявили сотрудники Департамента экономических расследований по г. Нур-Султан Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, - говорится в сообщении КФМ.

В частности, ИП "Темир" в лице гражданина С.Ташкенбаева по итогам проведенных электронных конкурсов государственных закупок признавался победителем. Согласно условиям договора, он должен был поставлять топливные карты с определенным объемом дизельного топлива.

Однако предприниматель с целью извлечения личных выгод, пользуясь доступом к топливным картам посредством электронного лицевого счета, через определенное время аннулировал указанные карты, а полученными бюджетными средствами распорядился по своему усмотрению. Сумма ущерба государству в виде недопоставки ГСМ составила более 33 млн тенге, - отметили в ведомстве.

Приговором суда №2 Сарыаркинского района Нур-Султана данный гражданин признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с участием в государственных закупках.