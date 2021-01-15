Токаев озвучил имя кандидата на пост премьер-министра

На заседании Мажилиса Парламента была предложена кандидатура на пост премьер-министра РК, передает zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пост премьера выдвинул Аскара Мамина.

Представители фракций выскажут свою позицию по предложенной кандидатуре, после чего пройдет голосование.

Мамин Аскар Узакпаевич родился в 1965 году в Целинограде. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности инженер-строитель, экономист. Трудовую деятельность начал монтажником треста "Целинтяжстрой".

1996–2008 годы — первый заместитель акима города Астаны, вице-министр транспорта и коммуникаций, первый вице-министр индустрии и торговли, министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, аким Астаны.

С апреля 2008 года — президент АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы".

С 9 сентября 2016 года — Первый заместитель премьер-министра РК.

25 февраля 2019 года Указом Президента Республики Казахстан назначен премьер-министром РК.

Награжден медалью "Ерен еңбегіүшін" в 1998 г., орденом "Құрмет" в 2006 г., орденом "Барыс" II степени в 2011 г., орденом Святого Благоверного Князя Даниила Московского III степени (РПЦ) в 2010 г., орденом Почетного Легиона Французской Республики в 2013 г., орденом "Крест Признания" второй степени Латвийской Республики в 2013 г, орденом I степени "За гражданские заслуги" Королевства Испании в 2014 г. Почетный гражданин города Астаны — 2011 г., Почетный железнодорожник — 2012 г., Почетный строитель Казахстана — 2013 г.