В Нур-Султане изменили время работы кафе и ресторанов. Теперь они будут работать до 20:00, передает zakon.kz.

Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала постановление, в котором говорится об изменении времени работы кафе, ресторанов, баров и столовых.

Постановление вступает в силу 18 января.

Организация работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) независимо от места расположения, при соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения, с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07.00 часов до 20.00 часов, с запретом нахождения посетителей в обеденном зале по истечении времени работы, установленного в настоящем постановлении, - говорится в документе.

В Нур-Султане сохраняется запрет на проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и других массовых мероприятий.

Что касается мест, где люди занимаются спортом, то здесь тоже есть ограничения. Теперь астанчане не смогут позаниматься спортом по выходным в фитнес-клубах.

Разрешается работа фитнес-центров, фитнес-клубов, спортивно-оздоровительных объектов с бассейнами, саунами и другими видами услуг (СПА, массажа, пилинга и т.п.) с графиком работы в будние дни с 7.00 до 22.00 и запретом работы в выходные дни. То же самое касается крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы).

Крытым бассейнам с задействованием саун разрешается работать строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного нахождения на одной дорожке строго по одному посетителю с графиком работы в будние и выходные дни с 7.00 до 22.00.

Ознакомиться с полным текстом постановления можно здесь.