Нурмагомедов встретился с главой UFC

Глава UFC Дэйна Уайт опубликовал в Twitter видео встречи с Хабибом Нурмагомедовым, передает zakon.kz.
На кадрах видно, как Уайт приглашает Нурмагомедова зайти в кабинет.
Here we go... @TeamKhabib pic.twitter.com/ToOMzjjYkI— danawhite (@danawhite) January 15, 2021
Дэйна Уайт неоднократно высказывался о желании уговорить Нурмагомедова вернуться на октагон. Сам боец прибыл в Абу-Даби. 20 января ожидается выступление его двоюродного брата Умара Нурмагомедова.
Осенью после победы над Джастином Гейджи Хабиб объявил о завершении карьеры. Он защитил титул чемпиона UFC в легком весе без единого поражения.
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