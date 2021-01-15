Нурмагомедов встретился с главой UFC

Глава UFC Дэйна Уайт опубликовал в Twitter видео встречи с Хабибом Нурмагомедовым, передает zakon.kz.

На кадрах видно, как Уайт приглашает Нурмагомедова зайти в кабинет.



Дэйна Уайт неоднократно высказывался о желании уговорить Нурмагомедова вернуться на октагон. Сам боец прибыл в Абу-Даби. 20 января ожидается выступление его двоюродного брата Умара Нурмагомедова.

Осенью после победы над Джастином Гейджи Хабиб объявил о завершении карьеры. Он защитил титул чемпиона UFC в легком весе без единого поражения.