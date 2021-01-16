Врач рассказала, как правильно питаться в сильные морозы

Врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала отказаться от диет во время сильных морозов, так как организму при пониженных температурах нужна калорийная пища для выработки энергии, передает zakon.kz со ссылкой на издание Москва 24.

У нас должны быть сейчас в рационе энергоемкие продукты, так как при употреблении пищи и ее переваривании выделяется определенное количество энергии. И вероятность того, что сытый замерзнет, значительно меньше, чем тот, кто голодает. Более того, когда мы сидим на диете и у нас урезанный рацион, у нас снижается температура тела, мы можем сильнее мерзнуть. Татьяна Романенко

Поэтому, по ее мнению, во время сильных морозов необходимо употреблять преимущественно богатую калориями пищу.

В то же время Романенко напомнила о том, что во всем должно быть чувство меры и переедать тоже не стоит.

Нужно быть умеренными во всем. Морозы не повод для того, чтобы не контролировать то, что мы едим. Как раз с этим и связано то, что в зимнее время года народ прибавляет в массе тела – меньше движения, больше еды. А избыточный вес – это не хорошо специалист

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский рассказал, как фрукты и овощи влияют на иммунитет. По его словам, они содержат фермент, который разрушает витамин С, необходимый организму для защиты от вирусов. Речь идет об аскорбатоксидазе, наибольшее количество которой содержат кабачки и огурцы, а также цветная капуста, яблоки и виноград.

Кроме того, сомнолог Алексей Мелехин рекомендовал есть цитрусовые продукты для преодоления сонливости в течение рабочего дня. Специалист также посоветовал отказаться от телефонов утром или уменьшить подсветку экрана, а также исключить кофеин.