Китайские ученые прогнозируют мировую катастрофу после пандемии

Масштабные последствия пандемии коронавируса в 2021 году будут намного хуже, чем в прошлом году, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Исследование проводили китайские специалисты.

Эксперты Народно-освободительной армии Китая и научно-исследовательских институтов общественного здравоохранения, а также Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний прогнозируют, что уже к началу марта количество погибших от коронавируса по всему миру достигнет 5 млн человек. Люди должны начать подготовку к новым внешним потрясениям.

Несмотря на то, что Китай в значительной степени взял под контроль пандемию, многие страны сталкиваются со вспышками и мутировавшими штаммами вируса, заявил один из ученых.

Невозможно предвидеть того, как именно будут развиваться события дальше. профессор из CDC Сюй Цзяньго

Даже при самом лучшем развитии событий, когда правительства принимают эффективные решения, а граждане ответственно соблюдают санитарные требования, количество летальных исходов увеличится еще на 300 тысяч, считают ученые, которые смоделировали разные сценарии.

В исследовании также упоминается, что во всем мире зарегистрировано более 92 млн случаев заболевания, но в начале марта это число может вырасти до 170 млн, при этом, по оценке китайских экспертов, больше всего пострадают Соединенные Штаты.