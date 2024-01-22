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Ученые предупредили о новой пандемии из-за "зомби-вирусов" из Сибири

Ученые предупредили о новой пандемии из-за "зомби-вирусов" из Сибири Фото: pixabay
В мире может возникнуть новая пандемия из-за штаммов вирусов-зомби или микробов Мафусаила, сообщает Zakon.kz.

По словам ученых, пробуждение древних сибирских вирусов может произойти из-за глобального потепления, пишет The Guardian. 

Издание приводит мнение генетика Жан-Мишеля Клавери из университета Марселя. Он отмечает, что пока мировое научное сообщество сосредоточилось на рисках вспышек болезней в странах с теплым климатом, неосмотрительно забыта опасность с севера.

"На сегодняшний день анализ пандемических угроз сосредоточен на болезнях, которые могут появиться в южных районах и затем распространиться на северные. Напротив, мало внимания уделялось вспышке, которая может возникнуть на крайнем севере, а затем распространиться на юг", – считает ученый.

С ним согласна вирусолог Марион Купманс из Медицинского центра Эразмус в Роттердаме. Он подчеркнула, что один из вирусов, находящийся в вечно мерзлоте,  может спровоцировать вспышку заболевания, например древней формы полиомиелита. 

Ранее сообщалось, что ученые из США вычисли полезные и вредные для сна продукты. Они обнаружили, что люди, которые не потребляли достаточно фруктов, овощей, бобовых и цельнозерновых, имели меньшую длительность сна.

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