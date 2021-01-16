Еще 12 человек скончались от КВИ и пневмонии в Казахстане

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 16 января, сообщает zakon.kz.

На 16 января лечение от КВИ продолжают получать 24 065 человек (12 284 КВИ+ и 11 781 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 145 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 920 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 290 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 70 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 46 пациентов.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 14 января 2021 года зарегистрирован 71 случай заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 101 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших- 46 737, случаев с летальным исходом - 534, всего выздоровели – 34 422 человека.