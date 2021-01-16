Смертельное ДТП с участием 4 авто произошло в Нур-Султане

Смертельное ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

15 января 2021 года в 21.00 часов, водитель автомашины "Ваз 2106" следуя по пр. Республики, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с автомашиной марки "Нексия", после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной "Тойота". По инерции "Тойоту" и "Ваз 2106" откинуло на автомашину "Лада 21 726", которая следовала со встречного направления прямо. пресс-служба ДП Нур-Султана

В результате ДТП 28-летняя пассажир автомашины марки "ВАЗ 2106" от полученных травм скончалась на месте. Проводится дознание.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает водителей быть максимально внимательными во время движения, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.