Казахстанские спортсменки выиграли "Кубок наций"

В Сербии завершился ежегодный Международный турнир "Кубок наций", в этом году проводился в 10-й раз. На ринг вышли спортсмены 12 стран, таких как Турция, Россия, Словакия, Чехия, Словения, сообщает zakon.kz.

Казахстанские спортсменки Дина Жоламан и Арайлым Марат стали чемпионками международного турнира по боксу "Кубок наций" в Сомборе (Сербия)

В весовой категории 54 кг Дина Жоламан выиграла у хозяйки ринга.

А Арайлым Марат в весе до 48 килограммов одержала победу над спортсменкой из Словакии.

Напомним, мужская команда Казахстана по боксу 15 января прибыла на Кубу, где проведет сборы.