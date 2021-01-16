Заключенный спрятал телефон в желудок

16 января 2021, 18:14
Фото: Pixabay

Заключенный учреждения ЕЦ-166/18 спрятал телефон в желудке. Его обнаружили в ходе досмотра, передает zakon.kz.

Сообщается, что 36-летний житель Жамбылской области, осужденный за преступные действия в отношении представителя власти, сам рассказал о гаджете в желудке после того, как сотрудники предложили пройти через рентген-оборудование.

Рентгеновский снимок показал, что кроме телефона "Nokia" размером 6 см., там же была и действующая сим карта. - сообщили в ДУИС Акмолинской области.

Отмечается, что попытки занести в учреждение запрещенные предметы повторяются, несмотря на то, что ни одна из них не прошла за последние годы. По факту​ начато досудебное расследование.


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