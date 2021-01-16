Спецоперация в Нур-Султане: полицейские задержали основного поставщика гашиша

Полицейские Нур-Султана провели спецоперацию, передает zakon.kz.

При проведении мероприятий, направленных на пресечение канала поставки и деятельности преступной группы, в столице при попытке сбыта наркотиков был задержан 36-летний мужчина. В ходе обыска во дворе дома обнаружено восемь полиэтиленовых свертков с гашишем, кроме того, внутри дома изъято два полиэтиленовых свертка весом более 600 грамм.

Одновременно сотрудниками полиции в одном из дачных обществ был задержан основной поставщик наркотиков в столицу 50-летний астанчанин, у которого в ходе обыска дома изъято 50 спичечных коробков со смолой каннабиса весом около одного килограмма, приготовленных для дальнейшей реализации.

Общий вес изъятой крупной партии наркотиков составил 1,5 килограмма или более 3500 разовых доз гашиша.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанные водворены в ИВС ДП Нур-Султана. Ведется следствие.