Минздрав Казахстана обновил статистику по COVID-19

17 января 2021, 08:00
Фото: zakon.kz.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 978 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 168 096 случаев, из них:

  • в городе Алматы - 20347(+115),
  • в городе Нур-Султан - 19895(+128),
  • в ВКО - 19520 (+30),
  • в Атырауской области - 14881(+91),
  • в Карагандинской области - 12720(+57),
  • в Павлодарской области - 10418(+135),
  • в ЗКО – 9888(+46),
  • в СКО - 9507(+54),
  • в Костанайской области - 8597(+72),
  • в Акмолинской области - 8242(+79),
  • в Алматинской области - 8098(+92),
  • в городе Шымкент - 5707(+13),
  • в Жамбылской области - 5247(+23),
  • в Мангистауской области - 3869(+17),
  • в Туркестанской области - 3879(+16),
  • в Актюбинской области - 3798(+7),
  • в Кызылординской области - 3483(+3).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 598 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 73,
в городе Алматы - 35,
в Акмолинской области - 91,
в Актюбинской области - 5,
в Атырауской области - 118,
в ВКО - 34,
в ЗКО - 31,
в Карагандинской области - 39,
в Костанайской области - 2,
в Мангистауской области - 2,
в Павлодарской области - 79,
в СКО - 87,
в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровели – 153 035 человек от COVID-19.


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