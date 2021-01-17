Минздрав Казахстана обновил статистику по COVID-19

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 978 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 168 096 случаев, из них:
В Казахстане 598 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 73,
в городе Алматы - 35,
в Акмолинской области - 91,
в Актюбинской области - 5,
в Атырауской области - 118,
в ВКО - 34,
в ЗКО - 31,
в Карагандинской области - 39,
в Костанайской области - 2,
в Мангистауской области - 2,
в Павлодарской области - 79,
в СКО - 87,
в Туркестанской области - 2.
Всего в стране выздоровели – 153 035 человек от COVID-19.
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