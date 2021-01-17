Минздрав Казахстана обновил статистику по COVID-19

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 978 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 168 096 случаев, из них:

в городе Алматы - 20347(+115),

в городе Нур-Султан - 19895(+128),

в ВКО - 19520 (+30),

в Атырауской области - 14881(+91),

в Карагандинской области - 12720(+57),

в Павлодарской области - 10418(+135),

в ЗКО – 9888(+46),

в СКО - 9507(+54),

в Костанайской области - 8597(+72),

в Акмолинской области - 8242(+79),

в Алматинской области - 8098(+92),

в городе Шымкент - 5707(+13),

в Жамбылской области - 5247(+23),

в Мангистауской области - 3869(+17),

в Туркестанской области - 3879(+16),

в Актюбинской области - 3798(+7),

в Кызылординской области - 3483(+3).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 598 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 73,

в городе Алматы - 35,

в Акмолинской области - 91,

в Актюбинской области - 5,

в Атырауской области - 118,

в ВКО - 34,

в ЗКО - 31,

в Карагандинской области - 39,

в Костанайской области - 2,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 79,

в СКО - 87,

в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровели – 153 035 человек от COVID-19.