Прирост больных пневмонией зафиксирован в Казахстане

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 17 января, сообщает zakon.kz.

На 17 января лечение от КВИ продолжают получать 24 373 человека (12 653 КВИ+ и 11 720 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 296 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 077 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 294 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 64 пациента;

• на аппарате ИВЛ - 45 пациентов.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 15 января 2021 года зарегистрирован 94 случая заболевания, 4 случая с летальным исходом. Выздоровел 151 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших- 46 831, случаев с летальным исходом - 538, всего выздоровели – 34 573 человека.