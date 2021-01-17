Казахстанцев начнут учить отдыхать на природе без нанесения вреда окружающей среде

В национальном парке Иле-Алатау открыли школу пребывания на дикой природе, сообщает zakon.kz.

На этой неделе презентовали общественным деятелям и СМИ первый визит-центр в национальном парке Иле-Алатау. Он расположен в ущелье Аюсай и призван стать просветительским и образовательным комплексом, где будет вся необходимая информация о национальном парке. Модули визит-центра изготовлены из экологичных материалов. Здание гармонично вписалось в ландшафт ущелья Аюсай. министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев

Школа пребывания в дикой природе "Тамыр" организовывает бесплатные лекции по разъяснению основ безопасного отдыха без нанесения вреда окружающей среде.

Министр выразил уверенность в том, что визит-центр способствует развитию экотуризма и станет местом постоянного посещения жителей Алматы и туристов. По его словам, данный опыт будет внедряться и в других национальных парках.