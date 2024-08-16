Кэти Перри попала под следствие за нанесение вреда окружающей среде

У американской певицы Кэти Перри проблемы с законом. Они связаны с ее недавним клипом на песню "Lifetimes", сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, одной из локаций съемок ее нового клипа был частный остров С’Эспальмадор, расположенный у восточного побережья Испании.

На нем находятся особо охраняемые песчаные дюны острова. Так как это серьезно охраняемая зона, она ограждена и считается одной из самых экологически чистых в том регионе.

Сейчас Департамент окружающей среды изучает потенциальный ущерб, который могла нанести съемочная группа певицы.

Команда Кэти Перри отбивается от критики по этому поводу, заявляя, что продюсерской компании было предоставлено "полное разрешение на съемку".

Правительство Балеарских островов, архипелага у востока Испании, утверждает, что съемки не были санкционированы.

В видеоролике, премьера которого состоялась на прошлой неделе, Перри танцует и развлекается с друзьями на пляже.

Ранее стало известно, что 47-летний британский киноактер Орландо Блум с 39-летней невестой Кэти Перри совершили экстремальный прыжок в океан. По всей видимости, влюбленные решили сделать летний отдых максимально запоминающимся.

