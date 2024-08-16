Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кэти Перри попала под следствие за нанесение вреда окружающей среде

Американская певица нарушила закон, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 07:58 Фото: Instagram/katyperry
У американской певицы Кэти Перри проблемы с законом. Они связаны с ее недавним клипом на песню "Lifetimes", сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, одной из локаций съемок ее нового клипа был частный остров С’Эспальмадор, расположенный у восточного побережья Испании.

На нем находятся особо охраняемые песчаные дюны острова. Так как это серьезно охраняемая зона, она ограждена и считается одной из самых экологически чистых в том регионе.

Сейчас Департамент окружающей среды изучает потенциальный ущерб, который могла нанести съемочная группа певицы.

Команда Кэти Перри отбивается от критики по этому поводу, заявляя, что продюсерской компании было предоставлено "полное разрешение на съемку".

Правительство Балеарских островов, архипелага у востока Испании, утверждает, что съемки не были санкционированы.

В видеоролике, премьера которого состоялась на прошлой неделе, Перри танцует и развлекается с друзьями на пляже.

Ранее стало известно, что 47-летний британский киноактер Орландо Блум с 39-летней невестой Кэти Перри совершили экстремальный прыжок в океан. По всей видимости, влюбленные решили сделать летний отдых максимально запоминающимся.

Читайте также

Создатель сериала &quot;Слово пацана&quot;
Режиссер "Слова пацана" переснимет фильм "Москва слезам не верит"
встреча в Брюсселе
В Астане откроется Центрально-Азиатский хаб Euronews
Жена Ильи Ильина раскрыла &quot;страшную тайну&quot; об их знакомстве
Жена Ильи Ильина раскрыла "страшную тайну" об их знакомстве
Аксинья Титова
Испания США 2024 год Клипы Шоу-бизнес Пляжи Законы Звезды Съемки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Как отличить новую 10-тысячную купюру от поддельной, рассказали в Нацбанке
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Илья Авербух встретил жену из роддома на коньках
Футбол Название BMW
Европейская пресса придумала прозвище для нового атакующего трио "Реала"
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Похолодание и жара до 41 градуса: к чему готовиться казахстанцам 15-17 августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: