Пенсионерка вонзила нож в спину мужчины за игру в снежки у памятника

Жительница города Измаил в Украине ранила мужчину ножом во время конфликта, который вспыхнул из-за игры в снежки возле памятника военным, передает zakon.kz со ссылкой на Известия.

В пресс-службе полиции Одесской области сообщили, что потерпевший решил поиграть с сыном в снежки около монумента. В это время 60-летняя женщина проходила мимо вместе с супругом. Заметив летевшие в сторону памятника снежки, пара подошла к отцу с ребенком, начался спор, во время которого мужчина ударил мужа пенсионерки. В ответ женщина достала нож и вонзила его в спину оппонента.

Отмечается, что сперва нападение квалифицировали как причинение легкого вреда здоровью, но после медобследования выяснилось, что нож задел легочную плевру пострадавшего. После этого полицейские переквалифицировали обвинение на причинение тяжких телесных повреждений. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы, - говорится в сообщении правоохранителей.