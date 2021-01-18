Навального задержали при прохождении паспортного контроля

Российский политик Алексей Навальный задержан при прохождении паспортного контроля, передает zakon.kz.

По информации Telegram канала Baza, во время прохождения погранконтроля его попросили проследовать сотрудники полиции. Они не разрешили присутствовать его адвокату.

Алексей Навальный сел в самолет Берлин - Москва 17 января. Первоначально борт с политиком должен был приземлиться в аэропорту Внуково, однако позже самолет прибыл в Шереметьево. Он прибыл в аэропорт в сопровождении экипажей берлинской полиции.

О решении вернуться на родину после нескольких месяцев восстановления здоровья в Германии Навальный объявил 13 января.

Ранее стало известно, что московское управление Федеральной службы исполнения наказаний 29 декабря 2020 года объявило Навального в федеральный розыск.