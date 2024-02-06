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Когда в аэропортах Казахстана можно будет бесконтактно проходить паспортный контроль

Когда паспортный контроль в аэропортах Казахстана станет бесконтактным Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин 6 февраля рассказал, когда в аэропортах страны можно будет бесконтактно проходить паспортный контроль, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопросы ведущего nFactorial Podcast Армана Сулейменова, глава Минцифровизации напомнил, что бесконтактная система уже работает на пограничном контроле в аэропорту Астаны. 

"По сути, человек проходит через биометрическую систему, сам сканирует паспорт, но потом ему нужно идти на пограничный контроль, чтобы пограничник механически поставил штамп в паспорте. Нюанс в том, что печать в паспорте прописана в законодательных актах, которые нужно менять. Сейчас Комитет национальной безопасности вносит соответствующие изменения. Я думаю, что пройдет полтора-два года, и во всех аэропортах страны будут установлены соответствующие системы сканирования и биометрической идентификации, которые смогут исключить ненужное общение с человеком на пограничном контроле", – сказал Багдат Мусин.

Министр также рассказал, смогут ли иностранные граждане бесконтактно проходить паспортный контроль в казахстанских аэропортах.

"Если гражданин не заезжал ранее в страну, его биометрических данных у нас нет. Честно говоря, это моя мечта, чтобы у нас была межстрановая интеграция баз данных для того, чтобы мы могли нивелировать бюрократию на межстрановом уровне. Эта задача на следующие десять лет, чтобы сделать межстрановые шлюзы и по взаимному признанию интегрироваться между собой", – отметил глава МЦРИАП.

По словам Мусина, это позволит странам обмениваться цифровыми документами в легитимной форме. Сегодня Казахстан уже обсуждает такой проект с соседними странами, в частности, с участниками Организации тюркских государств.

О том, что казахстанцы смогут бесконтактно проходить регистрацию и паспортный контроль на внутренних и международных рейсах, ранее говорил вице-министр транспорта Талгат Ластаев. 

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