В Павлодарской области новые ограничительные меры – нельзя работать театрам

Главный государственный санитарный врач Павлодарской области подписал новое постановление «Об ограничительных карантинных мерах на территории Павлодарской области» от 17 января 2021 года, передает zakon.kz.
В частности, запрещается проводить зрелищные спортивные, семейные, торжественные, коллективные мероприятия как на открытом воздухе, так и в помещении.
Кроме того, вводится запрет:
Вместе с тем разрешено работать библиотекам и музеям.
Разрешается с третьей четверти учебного года:
Полностью текст документа можно посмотреть здесь.
Постановление вступает в силу с 00 часов 20 января 2021 года.
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