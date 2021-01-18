В Павлодарской области новые ограничительные меры – нельзя работать театрам

Главный государственный санитарный врач Павлодарской области подписал новое постановление «Об ограничительных карантинных мерах на территории Павлодарской области» от 17 января 2021 года, передает zakon.kz.

В частности, запрещается проводить зрелищные спортивные, семейные, торжественные, коллективные мероприятия как на открытом воздухе, так и в помещении.

Кроме того, вводится запрет:

Деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, букмекерские конторы, ночные клубы и т.д.);

Деятельности детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп, при этом в дежурных группах допускается не более 15 человек;

Деятельность объектов культуры, театров;

Деятельность фудкортов, банкетных залов;

Выезда спортсменов для участия учебно-тренировочных сборов и соервнования за пределами РК;

Проведение совещаний, заседаний в очном режиме.

Вместе с тем разрешено работать библиотекам и музеям.

Разрешается с третьей четверти учебного года:

Обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 человек, с численностью в классах до 15 человек;

Обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 4 классы по заявлению родителей, не более 15 человек в классе;

Комбинированное обучение в течение 6 дней для выпускных классов (11, 12) : 70% в штатном режиме, 30% - в дистанционном – не более 15 человек в классе. С соблюдением социальное дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет. Одновременное нахождение в школе не более 30% от проектной мощности.

Разрешение со второго семестра штатного обучения для студентов 1 курсов колледжей и вузов.

Полностью текст документа можно посмотреть здесь.

Постановление вступает в силу с 00 часов 20 января 2021 года.