В ВОЗ уточнили период заразности заболевших COVID-19

18 января 2021, 11:49
Фото: pixabay.com

Большинство инфицированных COVID-19 могут оставаться заразными в течение восьми-девяти дней после появления симптомов болезни. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, сообщает zakon.kz.

Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, - сообщила она "Российской газете".

Инфекционный период может быть дольше у тяжелобольных пациентов. ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для лиц, контактировавших с заболевшими. Эта рекомендация основана на продолжительности инкубационного периода.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире превысило 95 млн человек.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?