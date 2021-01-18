Иностранцам продлили срок пребывания в Казахстане до 5 июня

Что делать иностранцам, находящимся в Казахстане, если у них истекли сроки пребывания, а выехать они не могут из-за пандемии коронавируса, рассказал заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД РК Сабыржан Сейтжанов на брифинге, передает zakon.kz.
Он отметил, что с учетом сложившейся обстановки, Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК приняла решение, позволяющее легализовать статус временно пребывающих в стране иностранцев и не допустить нарушения законодательства Казахстана.
Основной акцент сделан на иностранцах, прибывших на воссоединение с семьей, граждан с истекшим сроком действия документов, а также трудовых иммигрантах. Заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД РК Сабыржан Сейтжанов.
В этой связи иностранным гражданам, находящимся в Республике Казахстан сроки разрешительных документов, которых истекли или истекают, необходимо обратиться в миграционную службу, для своевременного урегулирования своего правового статуса в компетентных органах (встать на учет в миграционной службе, получить трудовой патент, разрешение на временное проживание и т.д.), - отметил Сабыржан Сейтжанов.
Вместе с тем он предупредил, что иностранцы, не урегулировавшие на законных основаниях правой статус с 1 января по 5 июня 2021 года, не освобождаются от правовой ответственности.
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