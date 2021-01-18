Навального судят в отделении полиции

В отделении полиции Москвы проходит суд над Алексеем Навальным, сообщает zakon.kz.

По информации newsru.co.il, адвокат Навального Ольга Михайлова 18 января в 12:29 получила уведомление о том, что суд по вопросу о заключении Навального под стражу состоится в 12:30 прямо в полицейском участке в Химках, где оппозиционер провел ночь.

Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Сторона защиты Навального потребовала отвода судьи, однако прокурор попросил отклонить ходатайство, что и было сделано. Заслушав доводы сторон, судья удалилась для вынесения решения.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Он прибыл туда из Берлина, где проходил лечение. Находясь в Германии, блогер уклонялся от контроля Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН после того, как получил три года условно по делу о хищениях в "Ив Роше".

В итоге ФСИН подала иск в Симоновский районный суд Москвы о замене его условного срока на реальный.