Мажилис согласовал кандидатуры заместителей премьер-министра страны

Сегодня в профильных комитетах Мажилиса проведены консультации по кандидатурам на должности заместителей премьер-министра страны, сообщает zakon.kz.

В соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" и.о. руководителя Канцелярии премьер-министра Галымжан Койшыбаев представил членам Комитета Мажилиса по финансам и бюджету кандидатуру Смаилова Алихана Асхановича на должность Первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан. А кандидатуры Скляра Романа Васильевича и Тугжанова Ералы Лукпановича на должности заместителей премьер-министра представлены членам комитетов Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию, а также по социально-культурному развитию.

Согласно формату, утвержденному в Мажилисе еще в предыдущем созыве, кандидаты ответили на вопросы депутатов, проинформировав о приоритетах в деятельности для реализации задач, поставленных Главой государства на открытии первой сессии Парламента VII созыва, а также о дальнейшей организации работы по курируемому направлению.

В частности, Алихану Смаилову были адресованы вопросы, касающиеся новой налоговой политики, нацеленной на упрощение исполнения налоговых обязательств и минимизации количества видов налогов и платежей, сокращения размера ненефтяного дефицита бюджета и др.

В ходе консультации по кандидатуре Романа Скляра депутатами Мажилиса были подняты вопросы, касающиеся укрепления транзитного потенциала нашей страны, повышения уровня обрабатывающей промышлености в экономике, увеличения производства отечественных товаров и обеспечения загрузки сырьем действующих предприятий. Кроме того, речь также шла о механизмах финансирования строительства автомобильных дорог местного значения, газообеспечении сельских населенных пунктов и др.

А перед Ералы Тугжановым депутаты Мажилиса поставили вопросы создания эффективной социальной политики, сокращения дефицита медицинских и педагогических кадров, особенно в сельской местности, строительства школ, создания новых рабочих мест.

По итогам заседаний комитетами приняты соответствующие заключения. В частности, в своем заключении Комитет по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан отметил, что считает возможным рекомендовать кандидатуру Смаилова Алихана Асхановича для назначения на должность Первого заместителя Премьер-Министра страны. А в заключениях комитетов Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию, а также по социально-культурному развитию отмечена возможность рекомендовать кандидатуры Скляра Романа Васильевича и Тугжанова Ералы Лукпановича на должности заместителей Премьер-Министра Казахстана.