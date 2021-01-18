Как в столице будут работать кафе и рестораны с 18 января

Постановление об ограничительных и карантинных мерах в Нур-Султане вступает в силу с 18 января, передает zakon.kz со ссылкой на сайт акимата.

Согласно постановлению главного санитарного врача столицы Сархат Бейсеновой, из-за роста заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения столицы ТРЦ и объекты общепита будут работать только при строгом соблюдении ограничительных мер.

Организация работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров разрешается при соблюдении заполняемости не более 30%, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 22:00 часов и запретом работы в выходные дни (за исключением расположенных в них аптек, а также минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости), с запретом нахождения покупателей в торговом зале по истечению времени работы. Работа фудкортов разрешена только на курьерскую доставку с исключением самовыноса.

Организация работы объектов общественного питания допускается (рестораны, кафе, бары, столовые) независимо от места расположения при соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07:00 часов до 20:00 часов, с запретом нахождения посетителей в обеденном зале по истечению времени работы.

При этом строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий. При установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер будет обеспечен запрет на работу.

Кроме того, действует запрет на работу бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях.

Напомним, столица находится в "красной" зоне по коронавирусу. Ранее сообщалось, что в связи с эпидемиологической ситуацией и соответствии с постановлением главного санитарного врача столицы традиционные массовые купания в прорубях на праздник Крещения в текущем году не будут проводиться.