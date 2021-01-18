На Домбае шесть человек спаслись после схода лавины

На курорте Домбай в Карачаево-Черкесии шесть человек спаслись после схода лавины, передает zakon.kz.

Одного вот сейчас ищем, — сообщил РИА Новости участник поисковой операции.

В понедельник днем на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара обрушился пласт снега, накрыв два пункта проката горнолыжного снаряжения и задев кафе.

В МЧС говорили, что под завалом могут находиться от четырех до 12 человек.

Не исключено, что снег сошел после сейсмического воздействия другой — спущенной принудительно — лавины, сказали в противолавинной службе.

В МЧС заявили, что группировка спасателей составит 172 человека.

В ведомстве также отметили, что предупреждали о лавинной опасности с 17 по 19 января в горных районах Карачаево-Черкесии.