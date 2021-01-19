Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 170 тысяч

19 января 2021, 08:00
Фото: РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР–теста на 18 января в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 999 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 170 098 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 20 523 (+79),
  • в городе Нур–Султан – 20 144(+124),
  • в ВКО – 19 595 (+47),
  • в Атырауской области – 15 030 (+78),
  • в Карагандинской области – 12 848 (+66),
  • в Павлодарской области – 10 723 (+150),
  • в ЗКО – 9 985 (+50),
  • в СКО – 9 633 (+71),
  • в Костанайской области – 8743 (+72),
  • в Акмолинской области – 8450 (+109),
  • в Алматинской области – 8285 (+93),
  • в городе Шымкент – 5733 (+7),
  • в Жамбылской области – 5296 (+25),
  • в Мангистауской области – 3888 (+2),
  • в Туркестанской области – 3906 (+17),
  • в Актюбинской области – 3823 (+4),
  • в Кызылординской области – 3493 (+5).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 946 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султан - 144,
  • в городе Алматы - 167,
  • в Акмолинской области - 8,
  • в Актюбинской области - 22,
  • в Алматинской области - 24,
  • в Атырауской области - 135,
  • в ВКО - 8,
  • в Жамбылской области - 35,
  • в ЗКО - 36,
  • в Карагандинской области - 44,
  • в Костанайской области - 73,
  • в Мангистауской области - 5,
  • в Павлодарской области - 129,
  • в СКО - 91,
  • в Туркестанской области - 25.

Всего в стране выздоровели – 154 449 человек от COVID-19.

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