Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 170 тысяч

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР–теста на 18 января в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 999 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 170 098 случаев, из них:
В Казахстане 946 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
Всего в стране выздоровели – 154 449 человек от COVID-19.
Читайте также:
Более 1000 новых случаев COVID–19 зарегистрировали в РК за сутки
Хотите быть в курсе важных новостей?