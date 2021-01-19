Число заболевших коронавирусом в Казахстане превысило 170 тысяч

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР–теста на 18 января в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 999 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 170 098 случаев, из них:

в городе Алматы – 20 523 (+79),

в городе Нур–Султан – 20 144(+124),

в ВКО – 19 595 (+47),

в Атырауской области – 15 030 (+78),

в Карагандинской области – 12 848 (+66),

в Павлодарской области – 10 723 (+150),

в ЗКО – 9 985 (+50),

в СКО – 9 633 (+71),

в Костанайской области – 8743 (+72),

в Акмолинской области – 8450 (+109),

в Алматинской области – 8285 (+93),

в городе Шымкент – 5733 (+7),

в Жамбылской области – 5296 (+25),

в Мангистауской области – 3888 (+2),

в Туркестанской области – 3906 (+17),

в Актюбинской области – 3823 (+4),

в Кызылординской области – 3493 (+5).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 946 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан - 144,

в городе Алматы - 167,

в Акмолинской области - 8,

в Актюбинской области - 22,

в Алматинской области - 24,

в Атырауской области - 135,

в ВКО - 8,

в Жамбылской области - 35,

в ЗКО - 36,

в Карагандинской области - 44,

в Костанайской области - 73,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 129,

в СКО - 91,

в Туркестанской области - 25.

Всего в стране выздоровели – 154 449 человек от COVID-19.

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