Токаев освободил от должности ответсекретарей восьми министерств

19 января 2021, 08:07
Фото: vlast.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности ответственных секретарей восьми министерств, сообщает zakon.kz.

В связи с упразднением института ответственных секретарей распоряжением главы государства освобождены:

  • Кожахметов Жанат Муратович от должности ответственного секретаря Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан;
  • Оразаев Марат Аблахатович от должности ответственного секретаря Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
  • Сарсембаев Канат Маратович от должности ответственного секретаря Министерства образования и науки Республики Казахстан;
  • Курмангалиева Аида Даденовна от должности ответственного секретаря Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
  • Ашуев Айдын Жумабекович от должности ответственного секретаря Министерства финансов Республики Казахстан;
  • Нупиров Жанибек Максутович от должности ответственного секретаря Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан;
  • Джумабеков Арман Даирович от должности ответственного секретаря Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
  • Момышев Талгат Амангельдиевич от должности ответственного секретаря Министерства энергетики Республики Казахстан, - сказано на сайте Акорды.

1 сентября 2020 года Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием к народу Казахстана, поручил упразднить институт ответственных секретарей с возложением их обязанностей на руководителей аппаратов министерств.

30 декабря Глава государства подписал Конституционный закон "О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан" и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий".


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