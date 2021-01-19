В Костанайской области неизвестный зверь загрыз овец

В Камыстинском районе Костанайской области неизвестный зверь загрыз овец, сообщает zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Отмечается, что нападение на домашних животных совершено не в одном хлеве. В итоге два барана погибли, четверо ранены. На их шкурах видны следы клыков. Жители задаются вопросом, какое животное могло загубить поголовье?

У нас много одичавших собак. Многие бросают их, когда переезжают. Псы уходят в поле и там сбиваются в стаи. Возможно, это они зашли в сараи и задрали овец. Сейчас ведь холодно, голодно. аким села Алтынсарино Галина Аведова

Ветеринары, прибывшие на место трагедии, ситуацию пока четко не комментируют. Есть вероятность, что напало дикое животное. Однако после происшествия 25 диких собак ветслужба все же отстрелила.

К слову, на государственную компенсацию хозяева овец рассчитывать не могут, в таких случаях она не предусмотрена.