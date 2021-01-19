Перерасчеты ИПН не являются ошибкой - КГД

В Комитете государственных доходов разъяснили ситуацию по исчислению ИПН с физических лиц, заключивших договоры ГПХ, передает zakon.kz.

В частности, в комитете прокомментировали слова представителя НПП "Атамекен" Юрия Тлеумуратова об ошибке налоговиков, допущенной при внесении изменений в порядок исчисления ИПН. По его словам, все налоги бухгалтеры ранее считали правильно. Но введенные ретроспективно изменения вынуждают их переделывать всю работу за три года. А это очень большой объем работы.

На что в КГД ответили, что вступившие в силу нормы по применению вычетов по ОПВ и взносам на ОСМС для физических лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, и работников (ретроспективно с 2018 года и 2020 года) не являются ошибкой.

Так, данная норма внесена в целях защиты прав физических лиц, интересы которых не представляют на данный момент какие-либо общественные объединения, ассоциации в нашей стране. Кроме того, значительная часть компаний перевела своих сотрудников на договоры гражданско-правового характера, что помимо социальной незащищенности и неуверенности в завтрашнем дне, приводит к оптимизации налоговых обязательств, в частности, по уплате социального налога с фонда оплаты труда с таких сотрудников (9,5%), - пояснили в комитете.

В ведомстве напомнили, что ранее ОПВ (пенсионные взносы) и взносы на медстрахование не исключались из облагаемого ИПН дохода, в связи с чем около 11% доходов физических лиц (10% ОПВ и 1% ОСМС) также облагались ИПН.

То есть, например, при доходе 100 тыс. тенге ИПН составил 10 тыс. тенге, вместо 8,9 тыс. тенге ((100,0 – 10,0 – 1,0)*10%). По этой причине в Налоговый кодекс внесены изменения.

В свою очередь, налогоплательщик (налоговый агент) вправе добровольно внести изменения и дополнения в налоговую отчетность в течение срока исковой давности путем составления дополнительной налоговой отчетности. При этом образованная переплата по ИПН по заявлению налогоплательщика возвращается из бюджета, - подчеркнули в КГД.