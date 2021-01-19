До 6 млн казахстанцев планируют вакцинировать от COVID-19

До 6 млн казахстанцев планируют вакцинировать от коронавирусной инфекции, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

20 января планируется разрешение на ввоз вакцин Спутник V. В дальнейшем к 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции , подлежащих групп населения. Прогнозно, вакцинация будет производится поэтапно, — сообщил Цой.

Он добавил, что в первую очередь будут вакцинированы работники инфекционных больниц, скорой помощи, отделений реанимаций, ПМСМ, приемных покоев и сотрудников санэпидслужбы в количестве 100 тыс. человек.

На втором этапе будут вакцинированы педагоги и учителя школ, работники ведомственных служб в количестве 150 тыс. человек с марта 2021. На третьем — педагоги школ-интернатов, дошкольных учреждений, студенты, лица с хроническими заболеваниями.

И так далее поэтапно. Таким образом до конца года планируется вакцинировать до 6 млн казахстанцев, — подчеркнул глава Минздрава.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан