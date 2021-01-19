Обнаружен новый эпицентр Covid-19 в Китае 

В Китае за минувшие сутки выявлено 118 новых случаев заражения Covid-19, из них 106 случаев зафиксированы внутри страны. Об этом 19 января сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, передает zakon.kz.

По информации EurAsiaDaily, новым эпицентром внутренних случаев заражения 18 января стала северо-восточная провинция Цзилинь, где зафиксирован рост числа инфицированных. За прошедшие сутки было выявлено 43 новых заболевших, в то время как за 17 января — 30.

Смертельных исходов от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний не зарегистрировано.

Ранее наиболее острая ситуация наблюдалась в провинции Хэбэй на востоке страны. За последние сутки в Хэбэе обнаружены 35 новых заболевших (все случаи в административной центре провинции городе Шицзячжуане), в то время как сутками ранее было зафиксировано 54 новых случая заражения, (52 — в Шицзячжуане).

В связи с тем, что на территории Хэбэй находится Пекин, жителям районов провинции, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, введены ограничения на въезд в столицу.

За 18 января 27 "внутренних" случаев заражения выявлены также в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, один — в Пекине.





