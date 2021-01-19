Разработан паспорт вакцинации для казахстанцев

На заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что в целях систематизированного учета разработан электронный паспорт вакцинации, передает корреспондент zakon.kz.

В целях систематизированного учета разработан электронный паспорт вакцинации. Данные о проведении вакцинации будут вестись в электронном формате в централизованной информационной системе министерства, - сказал Цой.

По его словам, имеется возможность внесения информации вручную в мобильном приложении m-gov пациентом и медицинским работником в веб приложении.

Система способна интегрироваться с глобальными информационными системами и позволит всем лицам получивших вакцинацию предоставлять информацию по месту требования и для свободного передвижения, - уточнил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан