Арестована американка, хотевшая продать ценный ноутбук россиянам

Участница штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января Райли Джун Уильямс была арестована в понедельник, передает zakon.kz со ссылкой на The Hill.

По информации ФБР Уильямс украла ноутбук, принадлежащий спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, и хотела продать его службе внешней разведки России.

В бюро отметили, что информацию о возможной передаче ноутбука в Россию рассказал ее бывший возлюбленный. Он также показал видео, на котором якобы запечатлена кража устройства.

Передача сорвалась по неизвестным причинам, Уильямс либо сохранила устройство, либо уничтожила его, - сообщили в ФБР.

Согласно документам Министерства юстиции США, на данный момент Уильямс предъявляются обвинения в осознанном незаконном вторжении на запрещенную территорию, а также в противозаконных действиях на территории Капитолия.

Ранее помощник Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался только для презентаций.