Казахстанцы совершили крещенские купания

О празднике Крещения знают многие казахстанцы, вне зависимости от вероисповедания и возраста. Одна из главных традиций – погружение в иордань, или крещенские купания, передает zakon.kz.

В этом году крещенские купания в нашей стране были не столь массовыми, как раньше.

Все из-за пандемии коронавируса и продолжающегося карантина. В ряде регионов Казахстана постановлениями главных санитарных врачей купания были и вовсе запрещены. Жителям Алматы и Алматинской области повезло, были выделены несколько мест, где можно было совершить погружение.

В сочельник и крещенскую ночь традиционно проходят праздничные богослужения, освящение воды в храмах и водоемах.

Священнослужители утверждают, что вода, освященная в крещенский сочельник и в сам праздник Богоявления, обладает одинаковыми чудодейственными свойствами.

Так как службы проходят в условиях карантина, в церквях и храмах соблюдают социальную дистанцию и масочный режим.

Купания проходили на свежем воздухе под присмотром медиков и спасателей.

Альберт Ахметов