Крещенские купания: где и когда в Астане можно окунуться в прорубь
Фото: mitropolia.kz
Священнослужитель Успенского кафедрального собора Астаны Дмитрий Байдек на брифинге рассказал, как в столице будет проходить празднование Крещения Господня, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Дмитрий Байдек сообщил, что с этим днем связаны традиционные мероприятия, которые будут проходить в нашей столице по уже сложившейся доброй традиции.
"Так, 18 числа в 19:00 состоится торжественный Крестный ход (пешая колонна) от Константино-Еленинского собора, расположенного по адресу проспект Республики 12, через проспект Республики далее по ул. Гумар Караш до городского пляжа и там на специально приготовленном месте будет совершаться чин великого освящения воды. После этого, ориентировочно, около 20:00 начнется традиционное купание людей в освященном месте", – добавил он.
Отмечается, что проруби для массовых купаний установлены на левом берегу р. Есиль, в районе набережной парка "Столичный", в районе центрального пляжа.
"Места для купаний станут доступными с 20:00 18 января после освящения воды до 02:00 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 утра до 23:00 19 января", - добавил спикер.
В эти дни, подчеркнул он, будут совершаться богослужения во всех православных храмах Астана:
- Успенском кафедральном соборе;
- Констатино-Еленинском храме;
- Храме преподобного Серафима Саровского.
"Сам праздник проходит два дня, совершается 18 и 19 января чин освещения воды, поэтому в один из этих дней в любое время можно прийти и набрать в храме святой воды, быть участниками богослужений", – резюмировал Дмитрий Байдек.
Заместитель начальника столичного управления гражданской обороны ДЧС Ануар Габдуллин в свою очередь рекомендовал соблюдать следующие меры предосторожности:
- Купайтесь только в специально оборудованных местах, в присутствии сотрудников служб спасения и медицинских работников.
- Перед купанием нужно разогреть тело, сделав разминку или легкую пробежку.
- К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно.
- Если с вами ребенок либо пожилой человек, следите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать и растеряться.
- Нужно находится в проруби не более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.
- После купания растереть себя махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай.
"В месте проведения "Крещенского купания" установлены четыре палатки для переодевания и обогрева желающих", – отметил спикер.
При этом категорически запрещается:
- купаться в необорудованных местах, без представителей служб спасения и медицинских работников;
- купаться детям без присмотра взрослых;
- нырять в воду непосредственно со льда;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее руководитель отдела Казахстанского Митрополичьего округа по связям с общественностью протоиерей Александр Суворов рассказал, в каких местах Алматы можно совершить купание на Крещение Господне.
Об истории праздника можно прочитать здесь.
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