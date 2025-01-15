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Общество

Крещенские купания: где и когда в Астане можно окунуться в прорубь

религия, праздник, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 18:00 Фото: mitropolia.kz
Священнослужитель Успенского кафедрального собора Астаны Дмитрий Байдек на брифинге рассказал, как в столице будет проходить празднование Крещения Господня, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дмитрий Байдек сообщил, что с этим днем связаны традиционные мероприятия, которые будут проходить в нашей столице по уже сложившейся доброй традиции.
"Так, 18 числа в 19:00 состоится торжественный Крестный ход (пешая колонна) от Константино-Еленинского собора, расположенного по адресу проспект Республики 12, через проспект Республики далее по ул. Гумар Караш до городского пляжа и там на специально приготовленном месте будет совершаться чин великого освящения воды. После этого, ориентировочно, около 20:00 начнется традиционное купание людей в освященном месте", – добавил он.
Отмечается, что проруби для массовых купаний установлены на левом берегу р. Есиль, в районе набережной парка "Столичный", в районе центрального пляжа.
"Места для купаний станут доступными с 20:00 18 января после освящения воды до 02:00 19 января. Массовые купания будут продолжаться также с 08:00 утра до 23:00 19 января", - добавил спикер.
В эти дни, подчеркнул он, будут совершаться богослужения во всех православных храмах Астана:

  • Успенском кафедральном соборе;
  • Констатино-Еленинском храме;  
  • Храме преподобного Серафима Саровского.
"Сам праздник проходит два дня, совершается 18 и 19 января чин освещения воды, поэтому в один из этих дней в любое время можно прийти и набрать в храме святой воды, быть участниками богослужений", – резюмировал Дмитрий Байдек.

Заместитель начальника столичного управления гражданской обороны ДЧС Ануар Габдуллин в свою очередь рекомендовал соблюдать следующие меры предосторожности: 

  • Купайтесь только в специально оборудованных местах, в присутствии сотрудников служб спасения и медицинских работников.
  • Перед купанием нужно разогреть тело, сделав разминку или легкую пробежку.
  • К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно.
  • Если с вами ребенок либо пожилой человек, следите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать и растеряться.
  • Нужно находится в проруби не более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.
  • После купания растереть себя махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай.
"В месте проведения "Крещенского купания" установлены четыре палатки для переодевания и обогрева желающих", – отметил спикер.

При этом категорически запрещается:

  • купаться в необорудованных местах, без представителей служб спасения и медицинских работников;
  • купаться детям без присмотра взрослых;
  • нырять в воду непосредственно со льда;
  • распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее руководитель отдела Казахстанского Митрополичьего округа по связям с общественностью протоиерей Александр Суворов рассказал, в каких местах Алматы можно совершить купание на Крещение Господне.

Об истории праздника можно прочитать здесь

Мадина Мамырханова
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