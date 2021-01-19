Теплая погода в Алматы. Надолго ли это?

В РГП "Казгидромет" предоставили консультативный прогноз погоды по Алматы на 15-31 января, сообщает zakon.kz.

В ближайшие выходные дни и в начале следующей неделе с влиянием антициклона сохранится малооблачная погода без осадков, температурный фон составит ночью 0,-5°С, днем +5+10°С.

С середины следующей недели с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, ветер 2-7 м/с. Прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до -10-15°С, днем до -2-7°С, - сообщили в ведомстве.

В третьей декаде января прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -10-15°С до 0,-5°С, днем от -2-7°С до +3+8°С.