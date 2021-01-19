Суррогатная мать родила сына умершей певицы Юлии Началовой

Стало известно, что уже после смерти у Юлии Началовой появился сын, передает zakon.kz.

38-летняя певица Юлия Началова скончалась почти два года назад. Медики несколько недель боролись за жизнью артистки, но не смогли ее спасти. Смерть певицы потрясла многих ее поклонников, друзей и коллег.

Незадолго до смерти певица стала встречаться с судьей Вячеславом Кудрей. У них были большие планы на жизнь, пара хотела завести малыша, но Юлия не могла выносить ребенка из-за проблем со здоровьем.

После смерти певицы остался ее биоматериал, которым и воспользовался Вячеслав. Ребенка выносила и родила суррогатная мать.

Известно, что малыш живет со своим отцом, часто навещает родителей Юлии и ее старшую дочку Веру Алдонину, которая теперь живет со своим отцом Евгением Алдониным и его новой семьей. По слухам, малыш очень похож на Юлию.

Факт рождения ребенка долго скрывался, близкие погибшей певицы не хотели привлекать внимание к ребенку. О том, что у Вячеслава родился сын уже от умершей возлюбленной, сообщил Super.ru.