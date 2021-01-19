Опубликованы правила проведения пробного ЕНТ в Нур-Султане

Опубликовано постановление главного санврача Нур-Султана "О проведении пробного Единого национального тестирования", сообщает zakon.kz.

Пробное Единое национальное тестирование пройдет в столице с 20 января по 5 февраля в очном режиме в Евразийском национальном университете им.Л.Гумилева, Казахском агротехническом университете им.С.Сейфуллина, Казахском университете экономики, финансов и международной торговли" с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических мер.

Будут дежурить бригады скорой помощи у входа в здание в дни проведения пробного тестирования.

Алгоритм проведения пробного Единого национального тестирования для учащихся выпускных классов 2020-2021 учебного года

- Соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в аудиториях/кабинетах (частое проветривание, влажная уборка помещений и обработка рабочих поверхностей и мебели с применением дезинфицирующих средств).

- Обеспечение бесперебойной работы вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в том числе замены фильтров, дезинфекции воздуховодов.

- Установить санитайзеры с кожным антисептиком у входа, в холлах, коридорах через каждые 50-100 м, у входа в лифты и в санитарных узлах.

- Установить у входа в здание коврики, смоченные дезинфицирующим раствором для обработки подошвы обуви.

- Соблюдать нормы социального дистанцирования между тестируемыми при запуске не менее 2 метров между ними с установлением разметок и баррикадных лент.

- Проведение бесконтактной термометрии (измерение температуры тела бесконтактным термометром) всех на наличие симптомов респираторных заболеваний, для исключения допуска к экзаменам лиц с симптомами ОРВИ и гриппа. В случае выявления лиц с симптомами, не исключающими COVID-19 (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) – изоляция и немедленный вызов бригады скорой помощи.

- При проведении термометрии необходимо обеспечить соблюдение расстояния между обследуемым лицом и сотрудником не менее 1 метра.

- Выделить и оборудовать помещение - изолятор на случай изоляции лиц с подозрением на COVID-19.

- Обеспечение членов комиссии, наблюдателей и сотрудников средствами индивидуальной защиты (маски); допуск всех лиц в здание осуществлять строго в масках.

- Допуск тестируемых в здание осуществлять общим числом, не превышающим количество расставленных столов в аудиториях/кабинетах.

- Расстановку столов производить, исходя из площади помещений, с учетом расстояния между столами не менее 2-х метров.

- Смену масок осуществлять каждые 2 часа, перчаток (тех.персонал) – 2 раза в смену и при нарушении целостности.

- Установить в достаточном количестве диспенсеры с питьевой водой, иметь в наличии одноразовые стаканы и аптечку первой помощи.

- Установление урн для использованных средств индивидуальной защиты (маски).

- Запретить скопление людей возле и внутри здания, в котором проводится тестирование.

- Иметь в наличии запас дезинфицирующих средств, разрешенных для стран участников ЕАЭС (Евразийский экономический союз).

- Дезинфицирующие средства должны хранится в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном месте, недоступном для посторонних.

- Ежедневно по окончании тестирования провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств по типу заключительной дезинфекции, с последующим обеззараживанием воздуха и проветриванием.