В Казахстане изменились правила проведения ЕНТ

Министр науки и высшего образования приказом от 28 февраля 2024 года внес изменения и дополнения в Правила проведения Единого национального тестирования и оказания государственных услуг "Выдача сертификата о сдаче Единого национального тестирования", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что ЕНТ проводится Национальным центром тестирования в бумажном или в электронном формате на базе пунктов проведения ЕНТ или в базовых ОВПО, или в организациях, определяемых уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Прием заявлений для участия в ЕНТ (бумажном и электронном формате) осуществляется в онлайн-режиме на сайте www.testcenter.kz Национального центра тестирования.

При этом изменилось количество баллов, которые необходимо набрать на тестовых заданиях ЕНТ.

Так, для выпускников организаций среднего и технического и профессионального или послесреднего образования, за исключением поступающих по образовательным программам, предусматривающим сокращенные сроки обучения, количество тестовых заданий ЕНТ составляет:

по истории Казахстана – 20;

по математической грамотности – 10 (было 15);

по грамотности чтения (язык обучения) – 10 (было 15);

по первому профильному предмету – 40 (было 35);

по второму профильному предмету – 40 (было 35).

Перечень групп образовательных программ с указанием профильных предметов Единого национального тестирования устанавливается согласно приложению 1.

Указывается, что для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с нарушениями зрения варианты тестовых заданий по предметам ЕНТ формируются без использования схем, таблиц, рисунков карт и графиков.

Для обучающихся ОВПО по группе образовательных программ, требующих творческой подготовки, и желающих перевестись на другие группы образовательных программ на платной основе количество тестовых заданий ЕНТ составляет:

по первому профильному предмету – 40 (было 35);

по второму профильному предмету – 40 (было 35).

Кроме того, правила дополнены пунктом, что для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с нарушениями зрения варианты тестовых заданий по предметам ЕНТ формируются без использования схем, таблиц, рисунков карт и графиков.

Также говорится, что лица, имеющие сертификаты международных стандартизированных тестов SAT – ЭсЭйТи (Scholastic Assessment Test), ACT – ЭйСиТи (American College Testing), IB – АйБи (International Baccalaureate), A Level (Э-Левел), по желанию освобождаются от сдачи ЕНТ по предметам, имеющим результаты и пороговые баллы международных стандартизированных тестов, и участвуют в конкурсе на присуждение образовательного гранта и (или) зачисляются в ОВПО на платное отделение в соответствии со шкалой перевода баллов согласно Типовым правилам. Перевод баллов SAT в баллы ЕНТ осуществляется при условии наличия:

сертификатов SAT reasoning (ризонинг) и SAT subject (сабджект). При этом поступающие сдают ЕНТ по предмету "История Казахстана" и баллы SAT subject переводятся в баллы ЕНТ;

сертификатов SAT reasoning. При этом поступающие сдают ЕНТ по предмету "История Казахстана" и двум профильным предметам.

Перевод баллов ACT в баллы ЕНТ осуществляется при условии сдачи ЕНТ по предмету "История Казахстана".

Перевод баллов IB и A Level в баллы ЕНТ осуществляется при условии сдачи ЕНТ по предметам "История Казахстана" и "Грамотность чтения".

Перевод в баллы ЕНТ для лиц, имеющих один из сертификатов SAT subject (сабджект), ACT (ЭйСиТи), IB (АйБи) и A Level (Э-Левел), осуществляется при условии совпадения профильных предметов.

Лицам, поступающим на группу образовательных программ высшего образования, требующих творческой подготовки и имеющих сертификаты международных стандартизированных тестов SAT, ACT, IB и A-Level, для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета, а также при зачислении в ОВПО на платной основе засчитывается балл согласно пункту 4-1 и приложению 2-1 Типовых правил (по Грамотности чтения), при этом учитываются только баллы сертификата SAT reasoning.

Лицам, имеющим сертификаты международных стандартизированных тестов SAT, ACT, IB, A-Level, TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS, необходимо внести данные и подать заявление в базу данных приема заявлений ЕНТ и загрузить копию сертификата (для обладателей сертификатов SAT, ACT, IB, A-Level) в сроки с 1 по 30 апреля календарного года для бумажного формата ЕНТ и c 28 апреля по 14 мая – для электронного формата ЕНТ.

По завершении приема заявлений на ЕНТ Национальный центр тестирования до 12 июня календарного года рассматривает список лиц, имеющих сертификаты международных стандартизированных тестов SAT, ACT, IB и A-Level и копии сертификатов.

Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяются приемными комиссиями ОВПО.

После конвертации результатов международных стандартизированных тестов в баллы ЕНТ сертификат заявителя размещается на сайте Национального центра тестирования и в личном кабинете поступающего (www.testcenter.kz).

Максимальное количество баллов составляет по ЕНТ 140 баллов. Максимальное количество баллов для лиц, поступающих на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки, составляет по ЕНТ 130 баллов (было 125 баллов).

Предусматривается, что для осуществления контроля за соблюдением правил проведения ЕНТ направляются администраторы тестирования, наблюдатели из числа сотрудников уполномоченного органа в области науки и высшего образования, других заинтересованных государственных органов и ведомств, представителей институтов гражданского общества, неправительственных организаций.

Оценивание ответов тестовых заданий ЕНТ осуществляется следующим образом:

в тестовых заданиях с одним правильным ответом при выборе правильного ответа оценивается в один балл;

при выборе одного и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов.

в тестовых заданиях на установление соответствия и с одним или несколькими правильными ответами (не более трех правильных ответов):

с одним правильным ответом при выборе правильного ответа оценивается в два балла;

с одним правильным ответом при выборе одного правильного ответа и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с одним правильным ответом при выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов;

с двумя правильными ответами при выборе двух правильных ответов оценивается в два балла;

с двумя правильными ответами при выборе одного правильного ответа оценивается в один балл;

с двумя правильными ответами при выборе одного правильного ответа и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с двумя правильными ответами при выборе двух правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с двумя правильными ответами при выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов;

с тремя правильными ответами при выборе трех правильных ответов оценивается в два балла;

с тремя правильными ответами при выборе двух правильных ответов оценивается в один балл;

с тремя правильными ответами при выборе двух правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с тремя правильными ответами при выборе трех правильных ответов и одного неправильного ответа оценивается в один балл;

с тремя правильными ответами при выборе только одного правильного ответа либо выборе двух и более неправильных ответов оценивается в ноль баллов.

Оценивание ответов заданий на основе контекста осуществляется следующим образом:

в тестовых заданиях с одним правильным ответом при выборе правильного ответа оценивается в один балл;

при выборе одного и более неправильных ответов – в ноль баллов.

Входные двери, используемые для запуска в пункты проведения ЕНТ, и процесс проведения ЕНТ обеспечиваются системой видеонаблюдения. При этом запись видеонаблюдения процесса проведения, а также помещения, в котором хранились использованные книжки после тестирования, передаются в архив Национального центра тестирования в течение пяти календарных дней после завершения ЕНТ.

После завершения ЕНТ до 25 августа календарного года Национальный центр тестирования осуществляет просмотр записей видеонаблюдения тестирования.

В случае обнаружения использования поступающим во время ЕНТ запрещенных предметов Национальным центром тестирования составляется Акт об обнаружении использования во время тестирования запрещенных предметов и направляется в уполномоченный орган в области науки и высшего образования с подтверждающими материалами.

Акт об обнаружении использования во время тестирования запрещенных предметов и подтверждающие материалы представляются на рассмотрение комиссии, создаваемой уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Решением комиссии результаты тестирования (баллы ЕНТ), а также результаты конкурса на присуждение образовательного гранта (свидетельство о присуждении образовательного гранта) за счет средств республиканского бюджета аннулируются приказом уполномоченного органа в области науки и высшего образования, результаты конкурса на присуждение образовательного гранта за счет средств местного бюджета аннулируются постановлением местного исполнительного органа в течение календарного года.

Для проведения ЕНТ на местах создаются государственные комиссии по организации и проведению ЕНТ которые утверждаются уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Уточняется, что во время подачи заявления для участия в ЕНТ в электронном формате в онлайн-режиме поступающий выбирает ППЕНТ, день и время тестирования.



Тестирование

При проведении ЕНТ в электронном формате поступающие запускаются в здание по одному, при этом производится идентификация личности поступающего через сканер объемно-пространственной формы лица человека и предоставляется документ, удостоверяющий личность, и справка об окончании школы в текущем году лиц, не достигших 16 лет.

При запуске на тестирование используются металлоискатели ручного и рамочного типа. Применение металлоискателей при запуске на тестирование осуществляется в рамках обеспечения безопасности поступающих при проведении тестирования, а также недопущения проноса ими в здание запрещенных предметов: фотоаппаратов, любых средств сотовой связи, оснащенных функцией передачи информации (пейджер, сотовые телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod (Айпод), SmartPhone (Смартфон), рации, ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), смарт часы, смарт очки, фитнес-браслеты (трекеры), диктофон, наушники проводные, беспроводные, микронаушники, беспроводные видеокамеры, GPS (ДжиПиЭс) навигаторы, GPS (ДжиПиЭс) трекеры, устройства удаленного управления, а также другие устройста обмена информацией, работающие в следующих стандартах: GSM (ДжиСиМ), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), 5G (5 Джи), VHF (ВиЭйчЭф), UHF (ЮЭйчЭф), Wi-Fi (Вай-фай), GPS (ДжиПиЭс), Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект).

Также не допускается заносить в здание тестирования следующие предметы: шпаргалки, учебно-методическую литературу, таблицу Менделеева и растворимости солей, калькулятор, бумаги формата А0-А10.

При выявлении запрещенных предметов во время произведения проверки металлоискателем в ходе запуска на тестирование, администратором тестирования составляется "Акт об обнаружении запрещенных предметов у поступающего при запуске в ППЕНТ (электронный формат) и исключении поступающего из ППЕНТ", в итоге поступающий не допускается на данное тестирование.

При выявлении подставного лица в ходе запуска на тестирование администратором тестирования составляется "Акт выявления подставного лица в ходе запуска на тестирование (электронный формат)", поступающий также не допускается к тестированию в текущем году.

Национальный центр тестирования дополнительно уведомляет поступающего о недопуске на тестирование через личный кабинет на сайте.

Для начала тестирования поступающему необходимо:

для входа в систему тестирования указать свой логин и пароль или ввести индивидуальный идентификационный номер (ИИН) и пройти авторизацию объемно-пространственной формы лица человека через фронтальные камеры, установленные на компьютере;

открыть интерфейс "тестирование ЕНТ";

выбрать язык сдачи тестирования, при этом после начала тестирования язык сдачи тестирования не меняется;

выбрать комбинацию профильных предметов и подтвердить правильность выбора;

приступить к сдаче ЕНТ.

При каждом входе и выходе в систему тестирования, а также по завершению тестирования поступающие через фронтальные камеры, установленные на компьютере проходят авторизацию объемно-пространственной формы лица человека.

При отключении электричества в пункте проведения ЕНТ или при других форс-мажорных обстоятельствах, при которых запись тестирования не ведется, администратор тестирования и региональная государственная комиссия по согласованию с Национальным центром тестирования приостанавливает (отменяет) и переносит на другой день процесс тестирования с составлением Акта о приостановлении и переносе процесса тестирования.

Акт о приостановлении и переносе процесса тестирования составляется совместно, администратором тестирования и региональной государственной комиссией. О технической неисправности техники во время тестирования поступающему необходимо сообщить администратору тестирования.

При проведении ЕНТ в электронном формате поступающему не допускается:



выходить из аудитории (компьютерного класса) без разрешения администратора тестирования на более чем 10 минут. При этом не допускается выходить в первые и последние часы тестирования, за исключением случаев, относящихся к чрезвычайной, форс-мажорной ситуациям, и/или случаев, связанных со здоровьем поступающих;

переговариваться, пересаживаться с места на место;

обмениваться документами и бумагами формата А4, выданные поступающему для работы;

выносить из аудитории (компьютерного класса), портить материалы тестирования, документы и бумагу формата А4, выданную поступающему для выполнения работ по решению тестовых заданий;

заносить в аудиторию (компьютерный класс) и/или использовать запрещенные предметы;

шуметь перед или во время тестирования;

обсуждать и разглашать содержание тестовых заданий;

намеренная порча техники для использования тестирования и системы безопасности;

попытка вмешательства в систему тестирования и нарушения, связанные с прохождением тестирования.

При этом допускается пользование калькулятором, таблицами Менделеева и растворимости солей, находящихся в интерфейсе для тестирования компьютера.

При выходе поступающего из аудитории при повторном входе в аудиторию осуществляется проверка металлоискателем.



Для проведения ЕНТ на местах создаются региональные государственные комиссии по организации ЕНТ, которые утверждаются уполномоченным органом в области науки и высшего образования.



Председателями региональной государственной комиссии назначаются руководители высших учебных заведений или руководители городских, районных (управлений) отделов образования.

В состав региональной государственной комиссии входят представители акиматов областей или городов республиканского значения, представители правоохранительных органов.

При этом в состав региональной государственной комиссии не входят близкие родственники, перечень которых определен Кодексом, участников ЕНТ календарного года.

Количество членов государственной комиссии составляет пять человек.

Региональная государственная комиссия:

при запуске на тестирование, а также в период проведения тестирования обеспечивает охрану общественного порядка;

организует работу медицинского персонала и психолога во время проведения ЕНТ;

организует предоставление помощника, не являющегося учителем предметов, сдаваемых в рамках ЕНТ для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата или специалиста, владеющего жестовым языком для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью при предъявлении документа об установлении инвалидности;

совместно с администратором тестирования участвует в составлении Акта о приостановлении и переносе процесса тестирования при отключении электричества или других форс-мажорных обстоятельств, при которых запись тестирования не ведется.

При этом председатель и члены региональной государственной комиссии не участвуют в процессе тестирования.

Входные двери, используемые для запуска в пункт проведения ЕНТ, и процесс проведения ЕНТ обеспечиваются системой видеонаблюдения. При этом запись видеонаблюдения процесса передаются в архив Национального центра тестирования в течение пяти календарных дней после завершения ЕНТ.



Национальный центр тестирования после завершения ЕНТ в электронном формате до 31 октября календарного года осуществляет просмотр записей видеонаблюдения тестирования и производит проверку файлов регистрации (логов) поступающих в системе тестирования.

При обнаружении использования поступающим во время ЕНТ запрещенных предметов или действий Национальным центром тестирования составляется Акт об обнаружении тестируемых, использовавших запрещенные предметы и нарушившие правила поведения или совершивших действия, или попытку вмешательства в программу тестирования при прохождении ЕНТ.

Аннулирование результатов тестирования поступающих осуществляется по решению комиссии, созданной в Национальном центре тестирования и направляется в уполномоченный орган в области науки и высшего образования с подтверждающими материалами на рассмотрение комиссии.

Решением комиссии уполномоченного органа в области науки и высшего образования результаты тестирования (баллы ЕНТ), а также результаты конкурса на присуждение образовательного гранта (свидетельство о присуждении образовательного гранта) за счет средств республиканского бюджета аннулируются приказом уполномоченного органа в области образования, результаты конкурса на присуждение образовательного гранта за счет средств местного бюджета аннулируются постановлением местного исполнительного органа в течение календарного года.

После аннулирования результатов тестирования (баллы ЕНТ) или свидетельства о присуждении образовательного гранта, Национальный центр тестирования направляет уведомление поступающим через их личный кабинет.

Результаты ЕНТ размещаются на сайте Национального центра тестирования.

Лица, желающие поступить в зарубежный ОВПО на основании заявления, получают справку с указанием баллов ЕНТ.

Изменены сроки приема документов для сдачи ЕНТ в электронном формате: с 14 декабря по 24 декабря (было с 20 декабря по 6 января) и с 15 февраля по 25 февраля (было с 20 февраля по 10 марта).

Приказ вводится в действие с 16 марта 2024 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане вводят новые требования к школам, колледжам и духовным учебным заведениям.