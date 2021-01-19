Аблайхан Оспанов освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщает zakon.kz.

Постановлением правительства Республики Казахстан Оспанов Аблайхан Есенович освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан согласно поданному заявлению.

Аблайхан Оспанов родился 16 июня 1986 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

·Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

Специальность "Информатика"

·Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова

Специальность "Юриспруденция"

Трудовой стаж:

·Работа в коммерческих организациях в подразделениях по оптимизации и управлению проектами (2006-2011);

·Старший инженер в Министерстве внутренних дел РК, заместитель директора Департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации РК, заместитель председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства транспорта и коммуникаций РК, директор Департамента по развитию электронных услуг и ЦОН Агентства РК по связи и информации (2011-2014);

·Руководитель управления по оптимизации гос. услуг Комитета по связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-01.2015);

·Руководитель республиканской общественной приемной "Нур Отан" (01.2015-02.2016);

·Заместитель председателя правления АО "Центр развития города Алматы" (01.04.2016-06.2016);

·Член правления АО "Центр развития города Алматы" (29.2016-26.2017);

·Председатель правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (26.01.2017-04.2019);

·Вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (ныне Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности) (с 04.2019)