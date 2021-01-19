Человек сгорел заживо после ДТП с двумя фурами в Актюбинской области

В Актюбинской области на трассе близ села Иргиз произошло ДТП с участием двух фур, сообщает zakon.kz.

По словам очевидцев, один из участников ДТП сгорел заживо не успев выбраться из машины. Еще одного проезжающие мимо автомобилисты успели вытащить из фуры.

Видео данного инцидента было опубликовано в instagram-паблике sergek_kaz.

Как пишут авторы паблика, об этом участке автодороги М-32 несколько десятков лет ходят самые ужасные слухи - опасный участок еще в советское время дальнобойщики называли не иначе как "Долина смерти".

Дорога на Иргиз всегда считалась опасной для передвижения – ямы, канавы, нет ни СТО, ни гостиницы. Собственно, и не дорога это вовсе – сеть тропинок по пустыне. Прошел Иргиз, значит, получил боевое крещение, рассказывают дальнобои. Даже опытные водители никогда не ездили здесь в одиночку – застряв летом, можно расплавиться от неимоверной жары в +45, заглохнув зимой в -45 – замерзнуть в считанные часы, написано в описании к видео.