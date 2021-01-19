Опубликовано новое постановление о карантине в Карагандинской области

В связи с осложнением эпидемиологической обстановки в регионе главный санитарный врач Карагандинской области подписал новое постановление, сообщает zakon.kz.
Согласно документу в выходные дни в Карагандинской области запретят работу междугородних автобусов. Кроме этого, приостанавливается деятельность в воскресенье: ТРЦ, торговых домов, торговых сетей площадью более 2000 квадратных метров. За исключением продуктовых супермаркетов, аптек, салонов красоты, химчисток, находящихся в них. Также приостанавливается работа крытых продовольственных и непродовольственных рынков, саун, спа-центров, бань, массажных салонов.
В связи с ростом заболеваемости принято решение о введении с 23 января ряда ограничительных мер:
С полным текстом постановления можете ознакомиться здесь.
Хотите быть в курсе важных новостей?