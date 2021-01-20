Изменен режим работы банков, обменников и ломбардов в Казахстане

20 января 2021, 07:21
Фото: petrovka.troo.kz

Совместный приказ о режиме работы субъектов финансового рынка опубликовали Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финрынка в целях защиты жизни и здоровья граждан РК, а также предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения, сообщает zakon.kz.

В перечень субъектов вошли:

  1. Банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов РК;
  2. Юридические лица, осуществляющие деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Нацбанка РК на обменные операции с наличной иностранной валютой;
  3. Ипотечные организации;
  4. Страховые (перестраховочные) организации, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов РК;
  5. Страховые брокеры, филиалы страховых брокеров-нерезидентов РК;
  6. Организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг;
  7. Микрофинансовые организации, кредитные товарищества, ломбарды;
  8. Платежные организации;
  9. Коллекторские агентства.

Согласно документу, с 19 января всем вышеперечисленным субъектам предписано "обеспечить максимальное оказание услуг в онлайн-режиме".

Осуществляющим деятельность в регионах, относящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации к:

  • "красной" зоне – обеспечить перевод на дистанционную форму работы не менее 60% работников от общей штатной численности, за исключением филиалов (отделений, пунктов), где при наличии производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 40% работников от штатной численности филиала (отделения, пункта) при условии строгого соблюдения мер усиленного санитарно-дезинфекционного режима при обслуживании населения;
  • "желтой" и "зеленой" зонам – обеспечить перевод на дистанционную форму работы не менее 50% работников от общей штатной численности, за исключением филиалов (отделений, пунктов), где при наличии производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 30% работников от штатной численности филиала (отделения, пункта) при условии строгого соблюдения мер усиленного санитарно-дезинфекционного режима при обслуживании населения, - сказано в приказе.

БВУ, согласно документу, необходимо "обеспечивать организацию работы служб, осуществляющих обработку операций клиентов и бесперебойное функционирование банкоматов, терминалов, интернет-банкинга, мобильного банкинга и других систем дистанционного управления банковскими счетами клиентов, инкассаторской службы, call-службы, службы доставки платежных карт, а также других служб по их усмотрению".

Также банкам второго уровня и юридическим лицам, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, предписано "обеспечить осуществление непрерывной деятельности по снабжению субъектов экономики и населения наличными деньгами, в том числе по своевременному пополнению банкоматов наличными деньгами и их бесперебойной работе".

Настоящий совместный приказ вступает в силу со дня его подписания и действует до отмены ограничительных мер и (или) мероприятий, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, - говорится в документе.

Контроль за исполнением совместного приказа возложен на заместителя председателя Нацбанка РК Данияра Вагапова и первого заместителя председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олега Смолякова.


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