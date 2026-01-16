В Казахстане на пять лет ввели особый режим регулирования на рынке ценных бумаг
Так, вводится особый режим регулирования деятельности на рынке ценных бумаг со следующими специальными условиями:
в период действия режима особого регулирования на участников особого режима регулирования не распространяются следующие требования законодательства РК:
- пункт 53-1 Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером или дилером банковских операций – финансовые инструменты, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) величин, создаваемых и учитываемых в децентрализованной информационной системе с применением средств криптографии или компьютерных вычислений, не являющихся в соответствии с гражданским законодательством РК финансовыми инструментами или финансовыми активами, и не содержащих право требования к кому-либо, не являются предметом сделки, осуществляемой брокером или дилером.
- пункт 33-1 Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем (см. выше);
- часть вторая пункта 3 Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям официального списка фондовой биржи – аналогично пункту 53-1.
Участниками особого режима регулирования являются фондовая биржа, центральный депозитарий, клиринговая организация, брокеры и управляющие инвестиционным портфелем закрытых паевых инвестиционных фондов, заключившие с АРРФР договор об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования.
специальные условия осуществления деятельности в рамках особого режима регулирования:
- ETF (Exchange Traded Funds) на цифровые активы (ETF на цифровые активы), допускаемые к обращению на фондовой бирже, включены в официальный список одной из фондовых бирж, входящих в перечень бирж, утвержденный Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. При этом среднедневной оборот ETF на цифровые активы составляет сумму, эквивалентную не менее чем 500 000 долларов на данной бирже;
- размер уставного капитала или иных видов первоначальных инвестиций в соответствии с применимым законодательством эмитента ETF на цифровые активы, допускаемых к обращению на фондовой бирже, составляет сумму, эквивалентную не менее чем 100 000 долларов;
- эмитент ETF на цифровые активы, допускаемые к обращению на фондовом рынке, осуществляет публичное раскрытие информации в соответствии с требованиями применимого законодательства и правилами признаваемой фондовой биржи, в официальный список которой включены выпущенные им эмиссионные ETF на цифровые активы, допускаемые к обращению;
- выпуск эмитентом ETF на цифровые активы, допускаемых к обращению на фондовом рынке, обеспечен инфраструктурой в виде кастодиана, аудитора активов, технологических возможностей для пересчета чистой стоимости активов (Net asset value (NAV);
- сделки, заключаемые с ETF на цифровые активы, допускаемыми к обращению на фондовой бирже, осуществляются только с участием квалифицированных инвесторов, при этом максимальный объем сделок на одного инвестора не превышает 20 миллионов тенге;
- фондовая биржа самостоятельно обеспечивает публикацию проспектов ETF на цифровые активы, допускаемых к обращению на фондовой бирже;
- фондовая биржа совместно с инициаторами допуска и маркет-мейкерами ETF на цифровые активы, допускаемых к обращению на фондовой бирже, дополнительно предупреждает участников сделок о рисках, связанных с совершением сделок и операций с ETF на цифровые активы, допускаемыми к обращению на фондовой бирже, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) величин, создаваемых и учитываемых в децентрализованной информационной системе с применением средств криптографии или компьютерных вычислений, не являющихся в соответствии с гражданским законодательством РК финансовыми инструментами или финансовыми активами;
- объем котировок маркет-мейкера по инструменту для участия в особом режиме регулирования составляет не более 20 миллионов тенге в день;
- маркет-мейкер, являющийся участником особого режима регулирования, принимает все риски, связанные с волатильностью на фондовом рынке, ликвидностью ETF на цифровые активы, допускаемых к обращению на фондовой бирже, иные риски;
- управляющий активами эмитента имеет опыт управления активами на фондовом рынке страны регистрации (выдачи лицензии) не менее трех лет;
- условия, указанные в абзацах 2 и 3 подпункта 2 пункта, не распространяются на ETF на цифровые активы, эмитентами которых являются резиденты РК.
Срок действия особого режима регулирования составляет пять лет.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.