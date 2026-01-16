В Казахстане на пять лет ввели особый режим регулирования на рынке ценных бумаг

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка подписал приказ от 23 декабря 2025 года "О введении особого режима регулирования деятельности на рынке ценных бумаг", сообщает Zakon.kz.

Так, вводится особый режим регулирования деятельности на рынке ценных бумаг со следующими специальными условиями:

в период действия режима особого регулирования на участников особого режима регулирования не распространяются следующие требования законодательства РК:

пункт 53-1 Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером или дилером банковских операций – финансовые инструменты, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) величин, создаваемых и учитываемых в децентрализованной информационной системе с применением средств криптографии или компьютерных вычислений, не являющихся в соответствии с гражданским законодательством РК финансовыми инструментами или финансовыми активами, и не содержащих право требования к кому-либо, не являются предметом сделки, осуществляемой брокером или дилером.

Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером или дилером банковских операций – финансовые инструменты, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) величин, создаваемых и учитываемых в децентрализованной информационной системе с применением средств криптографии или компьютерных вычислений, не являющихся в соответствии с гражданским законодательством РК финансовыми инструментами или финансовыми активами, и не содержащих право требования к кому-либо, не являются предметом сделки, осуществляемой брокером или дилером. пункт 33-1 Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем (см. выше);

Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем (см. выше); часть вторая пункта 3 Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям официального списка фондовой биржи – аналогично пункту 53-1.

Участниками особого режима регулирования являются фондовая биржа, центральный депозитарий, клиринговая организация, брокеры и управляющие инвестиционным портфелем закрытых паевых инвестиционных фондов, заключившие с АРРФР договор об осуществлении деятельности в рамках особого режима регулирования.

специальные условия осуществления деятельности в рамках особого режима регулирования:

ETF (Exchange Traded Funds) на цифровые активы (ETF на цифровые активы), допускаемые к обращению на фондовой бирже, включены в официальный список одной из фондовых бирж, входящих в перечень бирж, утвержденный Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. При этом среднедневной оборот ETF на цифровые активы составляет сумму, эквивалентную не менее чем 500 000 долларов на данной бирже;

на данной бирже; размер уставного капитала или иных видов первоначальных инвестиций в соответствии с применимым законодательством эмитента ETF на цифровые активы, допускаемых к обращению на фондовой бирже, составляет сумму, эквивалентную не менее чем 100 000 долларов ;

; эмитент ETF на цифровые активы, допускаемые к обращению на фондовом рынке, осуществляет публичное раскрытие информации в соответствии с требованиями применимого законодательства и правилами признаваемой фондовой биржи, в официальный список которой включены выпущенные им эмиссионные ETF на цифровые активы, допускаемые к обращению;

выпуск эмитентом ETF на цифровые активы, допускаемых к обращению на фондовом рынке, обеспечен инфраструктурой в виде кастодиана, аудитора активов, технологических возможностей для пересчета чистой стоимости активов (Net asset value (NAV);

сделки, заключаемые с ETF на цифровые активы, допускаемыми к обращению на фондовой бирже, осуществляются только с участием квалифицированных инвесторов, при этом максимальный объем сделок на одного инвестора не превышает 20 миллионов тенге;

фондовая биржа самостоятельно обеспечивает публикацию проспектов ETF на цифровые активы, допускаемых к обращению на фондовой бирже;

фондовая биржа совместно с инициаторами допуска и маркет-мейкерами ETF на цифровые активы, допускаемых к обращению на фондовой бирже, дополнительно предупреждает участников сделок о рисках, связанных с совершением сделок и операций с ETF на цифровые активы, допускаемыми к обращению на фондовой бирже, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) величин, создаваемых и учитываемых в децентрализованной информационной системе с применением средств криптографии или компьютерных вычислений, не являющихся в соответствии с гражданским законодательством РК финансовыми инструментами или финансовыми активами;

объем котировок маркет-мейкера по инструменту для участия в особом режиме регулирования составляет не более 20 миллионов тенге в день ;

; маркет-мейкер, являющийся участником особого режима регулирования, принимает все риски, связанные с волатильностью на фондовом рынке, ликвидностью ETF на цифровые активы, допускаемых к обращению на фондовой бирже, иные риски;

управляющий активами эмитента имеет опыт управления активами на фондовом рынке страны регистрации (выдачи лицензии) не менее трех лет ;

; условия, указанные в абзацах 2 и 3 подпункта 2 пункта, не распространяются на ETF на цифровые активы, эмитентами которых являются резиденты РК.

Срок действия особого режима регулирования составляет пять лет.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.