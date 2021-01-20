Суточный прирост заболевших COVID-19 резко увеличился в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 января в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 1134 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждены 171 232 случая, из них:
В Казахстане 948 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:
в городе Нур-Султан – 152,
в городе Алматы – 56,
в городе Шымкент – 12,
в Акмолинской области – 103,
в Актюбинской области – 15,
в Алматинской области – 17,
в Атырауской области – 63,
в Жамбылской области – 9,
в ЗКО – 25,
в Карагандинской области – 49,
в Костанайской области – 83,
в Кызылординской области – 9,
в Мангистауской области – 4,
в Павлодарской области – 173,
в СКО – 159,
в Туркестанской области – 19.
Всего в стране выздоровели – 155 397 человек от COVID-19.
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