Суточный прирост заболевших COVID-19 резко увеличился в Казахстане

20 января 2021, 08:00
Фото: inform.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 января в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1134 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждены 171 232 случая, из них:

  • в городе Алматы – 20 635 (+112),
  • в городе Нур-Султан – 20 342 (+198),
  • в ВКО – 19 638 (+43),
  • в Атырауской области – 15 104 (+74),
  • в Карагандинской области – 12 920 (+72),
  • в Павлодарской области – 10 874 (+151),
  • в ЗКО – 10 030 (+45),
  • в СКО – 9709 (+76),
  • в Костанайской области – 8811 (+68),
  • в Акмолинской области – 8558 (+108),
  • в Алматинской области – 8377 (+92),
  • в городе Шымкент – 5743 (+10),
  • в Жамбылской области – 5317 (+21),
  • в Туркестанской области – 3928 (+22),
  • в Мангистауской области – 3905 (+17),
  • в Актюбинской области – 3841 (+18),
  • в Кызылординской области – 3500 (+7).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 948 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан – 152,

в городе Алматы – 56,

в городе Шымкент – 12,

в Акмолинской области – 103,

в Актюбинской области – 15,

в Алматинской области – 17,

в Атырауской области – 63,

в Жамбылской области – 9,

в ЗКО – 25,

в Карагандинской области – 49,

в Костанайской области – 83,

в Кызылординской области – 9,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 173,

в СКО – 159,

в Туркестанской области – 19.

Всего в стране выздоровели – 155 397 человек от COVID-19.


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