Суточный прирост заболевших COVID-19 резко увеличился в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 января в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 1134 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждены 171 232 случая, из них:

в городе Алматы – 20 635 (+112),

в городе Нур-Султан – 20 342 (+198),

в ВКО – 19 638 (+43),

в Атырауской области – 15 104 (+74),

в Карагандинской области – 12 920 (+72),

в Павлодарской области – 10 874 (+151),

в ЗКО – 10 030 (+45),

в СКО – 9709 (+76),

в Костанайской области – 8811 (+68),

в Акмолинской области – 8558 (+108),

в Алматинской области – 8377 (+92),

в городе Шымкент – 5743 (+10),

в Жамбылской области – 5317 (+21),

в Туркестанской области – 3928 (+22),

в Мангистауской области – 3905 (+17),

в Актюбинской области – 3841 (+18),

в Кызылординской области – 3500 (+7).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 948 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:

в городе Нур-Султан – 152,

в городе Алматы – 56,

в городе Шымкент – 12,

в Акмолинской области – 103,

в Актюбинской области – 15,

в Алматинской области – 17,

в Атырауской области – 63,

в Жамбылской области – 9,

в ЗКО – 25,

в Карагандинской области – 49,

в Костанайской области – 83,

в Кызылординской области – 9,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 173,

в СКО – 159,

в Туркестанской области – 19.

Всего в стране выздоровели – 155 397 человек от COVID-19.