Почему в Казахстане резко выросло количество получателей ЭЦП

Число получателей электронной цифровой подписи через Центры обслуживания населения резко возросло в январе. С начала года через ЦОНы казахстанцы оформили более 270 тысяч ЭЦП, что на 30% больше, чем в декабре, передает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Как сообщили в пресс-службе филиала НАО ГК "Правительство для граждан" по СКО, рост количества получателей ЭЦП обусловлен необходимостью ее наличия при снятии пенсионных накоплений и для ежегодной сдачи деклараций государственными служащими.

Среди оформителей цифровой подписи лидируют жители городов Алматы, Нур-Султан и Туркестанской области, если в южной столице число оформителей превысило 27 тысяч, в двух других регионах по 23 тысячи подписей соответственно. Минимальное количество оформивших ЭЦП через ЦОН в Западно-Казахстанской области, всего – 7 тыс.

По словам председателя госкорпорации Адиля Кожихова, ЭЦП можно оформить онлайн, поэтому во время пандемии нет необходимости посещать места массового скопления людей.

Мы заботимся о здоровье каждого жителя. Сегодня ЭЦП можно оформить, находясь дома за несколько минут. Адил Кожихов

Также в ведомстве напоминает о необходимости своевременного обновления ЭЦП ключей.

При истечении срока действия электронной подписи, выдаваемой на год, т.е. за 10 дней, владельцу ЭЦП приходит смс-уведомление. Граждане могут продлить срок действия ключей на сайте Национального удостоверяющего центра еще на год. Это также исключает необходимость обращения в ЦОН для получения ЭЦП.

Возможность оформить ЭЦП онлайн через портал egov.kz существует с апреля 2020 года. Для этого необходимо иметь ноутбук или компьютер с камерой, удостоверение личности и регистрацию в базе мобильных граждан. Система предложит сохранить новую ЭЦП после идентификации лица и личных данных гражданина.

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