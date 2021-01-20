Снежный и дождливый февраль ждет алматинцев  

В "Казгидромете" предоставили прогноз погоды на февраль, сообщает zakon.kz.

Согласно консультативному прогнозу погоды на февраль осадки (дождь, снег) ожидаются часто в течение месяца, в ночные и утренние часы с туманом и гололедом.

В начале месяца и в начале третьей декады с выносом теплых воздушных масс ожидается повышение температуры воздуха ночью до 0,-8°С, днем до +3+8°С. В середине и в конце месяца температура воздуха понизится ночью до -11-16°С, днем до -5-10°С, - сообщили в ведомстве.

Прогноз погоды носит консультативный характер, который может претерпеть значительной корректировки по мере приближения даты прогноза и изменения синоптической ситуации.